Посол: Венгрию отнесли к недружественным странам из-за санкций

Как отметил дипломат, Венгрия стремится защитить свои интересы и демонстрирует прагматичную позицию, от которой не отказывается даже под давлением западных союзников, пишет RT.

«Но факт остается фактом: Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкционными пакетами Брюсселя и вынуждена их строго исполнять. Именно поэтому она отнесена к категории недружественных России стран», — подчеркнул посол в интервью РИА Новости.

В связи с этим Москва может применить в адрес республики ответные меры. По словам Станиславова, рестрикции оказывают все более негативное воздействие на все сферы сотрудничества РФ и Венгрии. Однако в Москве продолжают стремиться к «конструктивному взаимодействию» с Будапештом и сохраняют открытыми каналы диалога, отмечает телеканал «360».

