В МИД РФ не исключили прекращения действия зерновой сделки

По его словам, если Москва до 18 мая не получит гарантий выполнения своих требований, то зерновая сделка прекратит действовать.

«Мы против расширения сделки или её бесконечного продления», - указал он, призвав «не забегать вперед», так как до 18 мая «ещё остается какое-то время».

Вершинин добавил, что в Москве внимательно следят за тем, «что делается в исправлении перекосов и изъянов этой инициативы».

Ранее глава турецкого Минобороны Хулуси Акар заявил, что Турция рассчитывает на продление зерновой сделки в таком формате, чтобы она отвечала интересам всех сторон, сообщает RT.

