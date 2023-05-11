В МИД РФ не исключили прекращения действия зерновой сделки
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия по-прежнему сталкивается с серьёзными преградами для экспорта сельхозпродукции и удобрений, сообщает ТАСС.
По его словам, если Москва до 18 мая не получит гарантий выполнения своих требований, то зерновая сделка прекратит действовать.
«Мы против расширения сделки или её бесконечного продления», - указал он, призвав «не забегать вперед», так как до 18 мая «ещё остается какое-то время».
Вершинин добавил, что в Москве внимательно следят за тем, «что делается в исправлении перекосов и изъянов этой инициативы».
Ранее глава турецкого Минобороны Хулуси Акар заявил, что Турция рассчитывает на продление зерновой сделки в таком формате, чтобы она отвечала интересам всех сторон, сообщает RT.
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