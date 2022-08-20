В МИД рассказали о сокращении использования доллара во взаиморасчетах между странами ЕАЭС
Использование доллара в расчетах между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сократилось до 21% от всего объема операций. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин.
Как отметил замминистра, вопрос о повышении доли национальных валют во взаиморасчетах стоит в повестке ЕАЭС «с начала его функционирования».
«За это время платежи в нацвалютах между странами Союза достигли порядка 75% от общего объема операций, а использование доллара сократилось до 21%», — заявил Панкин в беседе с ТАСС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru