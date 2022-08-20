Как отметил замминистра, вопрос о повышении доли национальных валют во взаиморасчетах стоит в повестке ЕАЭС «с начала его функционирования».

«За это время платежи в нацвалютах между странами Союза достигли порядка 75% от общего объема операций, а использование доллара сократилось до 21%», — заявил Панкин в беседе с ТАСС.

