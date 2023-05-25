В МИД рассказали о проработке проекта «тройственного газового союза»

«Необходимо уточнить реальные потребности партнеров, объемы предстоящих капиталовложений», — отметил дипломат в интервью РИА Новости.

Галузин заявил о хороших перспективах по наращиванию взаимодействия в газовой сфере между тремя странами. Замминистра выразил уверенность, что стабильные долговременные поставки топлива поспособствуют энергетической безопасности и развитию Центральной Азии.

В ноябре прошлого года президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили создание «тройственного газового союза» с участием Узбекистана, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Объединение необходимо для координации действий при транспортировке газа из РФ по территории республик.

