В МИД рассказали о проработке проекта «тройственного газового союза»
Параметры возможного проекта «газового союза» России, Казахстана и Узбекистана прорабатываются на уровне экспертов. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
«Необходимо уточнить реальные потребности партнеров, объемы предстоящих капиталовложений», — отметил дипломат в интервью РИА Новости.
Галузин заявил о хороших перспективах по наращиванию взаимодействия в газовой сфере между тремя странами. Замминистра выразил уверенность, что стабильные долговременные поставки топлива поспособствуют энергетической безопасности и развитию Центральной Азии.
В ноябре прошлого года президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили создание «тройственного газового союза» с участием Узбекистана, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Объединение необходимо для координации действий при транспортировке газа из РФ по территории республик.
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