В МИД рассказали, как «Северный поток-2» повлияет на поставки газа через Украину

Россия продолжит поставлять газ через территорию Украины до тех пор, пока будут действовать соответствующие контракты. Об этом заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

По его словам, на данный момент действует контракт, а дальше все решат переговоры «Газпрома» и их партнеров на Украине. Если потребность в российском газе есть в регионах Европы, то он будет доставляться потребителям надежно и предсказуемо.