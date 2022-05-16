В МИД Австрии заявили о возможном согласовании пакета антироссийских санкций в ближайшие дни

«Я уверен, что в ближайшие дни мы соберем шестой санкционный пакет», — цитирует ТАСС главу австрийского МИД.

Шалленберг отметил, что ЕС уже многого добился в части давления на РФ, однако сообщество может «закрутить гайки» дальше, пишет RT.

Евросоюз более недели не может согласовать введение очередного пакета антироссийских санкций. Новые меры включают в том числе эмбарго на нефть и нефтепродукты из РФ. По данным европейских дипломатов, против запрета на российское сырье выступает Венгрия, отмечает телеканал «360». Будапешт поддерживает ряд стран, по мнению которых эмбарго нанесет серьезный ущерб Европе.

