В МИД Австрии заявили о возможном согласовании пакета антироссийских санкций в ближайшие дни

Шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России удастся согласовать в ближайшие дни, уверен министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. Об этом он заявил журналистам в Брюсселе.

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«Я уверен, что в ближайшие дни мы соберем шестой санкционный пакет», — цитирует ТАСС главу австрийского МИД.

Шалленберг отметил, что ЕС уже многого добился в части давления на РФ, однако сообщество может «закрутить гайки» дальше, пишет RT.

Евросоюз более недели не может согласовать введение очередного пакета антироссийских санкций. Новые меры включают в том числе эмбарго на нефть и нефтепродукты из РФ. По данным европейских дипломатов, против запрета на российское сырье выступает Венгрия, отмечает телеканал «360». Будапешт поддерживает ряд стран, по мнению которых эмбарго нанесет серьезный ущерб Европе.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Санкции Против РоссииАвстрия
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