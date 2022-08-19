В МЧС России признали нехватку импортных комплектующих
В МЧС России не хватает отечественного оборудования, комплектующих и сырья для изготовления средств личной защиты пожарных и спасателей. Об этом заявил первый заместитель главы ведомства Александр Чуприян.
Выступая в рамках Международного пожарно-спасательного конгресса он отметил, что наиболее болезненно на работе МЧС сказывается использование блоков, которые изготавливаются на основе импортной электронной компонентной базы. Такие устройства используются в работе реагирующих подразделений, применяются в средствах связи, разведки, поисковых системах и системах оповещения населения. Также Чуприян посетовал на отсутствие в России отечественных малогабаритных двигателей внутреннего сгорания для электрогенераторов, специального аварийно-спасательного инструмента и мобильных насосных станций.
Отдельно замглавы российского МЧС выделил проблему изготовления средств индивидуальной защиты пожарных и спасателей. По словам Чуприяна, основная масса российских предприятий, которые работают в данном направлении, столкнулась с отсутствием достаточного количества исходного сырья.
«А доля иностранных комплектующих для производства средств защиты для пожарных составляет 100%. При производстве корпусов касок и шлемов используется пластик исключительно иностранного производства», - приводит словам замминистра РИА Новости.
Чуприян подчеркнул, что в ситуации санкционного давления нужно искать новые подходы импортозамещения и находить возможности производить готовую продукцию вне зависимости от позиции недружественных государств. Идеальным, по мнению замглавы МЧС, должен стать комплексный подход по схеме: «материалы-технология-конструкция-оборудование».
Ранее из Москвы на помощь для борьбы с лесными пожарами в Рязанской области было отправлено более 200 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники.
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