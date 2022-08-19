В МЧС России признали нехватку импортных комплектующих

В МЧС России не хватает отечественного оборудования, комплектующих и сырья для изготовления средств личной защиты пожарных и спасателей. Об этом заявил первый заместитель главы ведомства Александр Чуприян.

Выступая в рамках Международного пожарно-спасательного конгресса он отметил, что наиболее болезненно на работе МЧС сказывается использование блоков, которые изготавливаются на основе импортной электронной компонентной базы. Такие устройства используются в работе реагирующих подразделений, применяются в средствах связи, разведки, поисковых системах и системах оповещения населения. Также Чуприян посетовал на отсутствие в России отечественных малогабаритных двигателей внутреннего сгорания для электрогенераторов, специального аварийно-спасательного инструмента и мобильных насосных станций.