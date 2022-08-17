«Угодить президенту»: В Госдуме обвинили Минэкономразвития в непрофессионализме

Ранее Минэкономики улучшило большинство прогнозных показателей на 2022 год, данные со ссылкой на документ привели РБК и РИА Новости. Спад экономики теперь ожидается на уровне 4,2% против 7,8% ранее, а реальных доходов — на 2,8% против 6,8%. В ведомстве прогнозируют инфляцию в России в 2022 году в 13,4%, а в 2023 – в 5,5%. Выход экономики РФ на докризисные показатели Минэкономики прогнозирует к концу 2025 года.

«Прогноз ни на чем не основан – это гадание на кофейной гуще. Я понимаю, когда идут какие-либо разработки, правительство собирается вводить заводы, фабрики, увеличивать объемы производства продукции. А когда просто сидят в кабинете, занимаясь гаданием чего и сколько будет, какая будет инфляция, какой ВВП – это непрофессионализм. Пытаются угодить президенту. Индикативные предпосылки никогда у Минэкономразвития не сбывались и не сбудутся. Годовая инфляция уже 17,5%, ВВП упало на 4,9%. Ситуация на внешнем и внутреннем рынке только усугубляется. Можно было бы спрогнозировать, что сейчас будет сезонный сбор овощей и они подешевеют, что опустит инфляцию. Рост цен могут остановить товаропроизводители, если не будут повышать стоимость своих продуктов. Нам нужно увеличивать объем товарной массы, чем больше, тем больше. Для этого надо строить заводы, фабрики, а у нас в марте было введено 11 крошечных предприятий, которые никак не повлияли на инфляцию, и больше ничего», - сказал Арефьев.