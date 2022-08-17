«Угодить президенту»: В Госдуме обвинили Минэкономразвития в непрофессионализме
Остановить инфляцию в России можно новыми производствами, а мы в марте запустили 11 предприятий и больше ничего, сказал НСН депутат Госдумы Николай Арефьев.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» раскритиковал проект прогноза Минэкономразвития по ключевым макроэкономическим параметрам за излишний, по его мнению, оптимизм, а само ведомство обвинил в желании угодить президенту.
Ранее Минэкономики улучшило большинство прогнозных показателей на 2022 год, данные со ссылкой на документ привели РБК и РИА Новости. Спад экономики теперь ожидается на уровне 4,2% против 7,8% ранее, а реальных доходов — на 2,8% против 6,8%. В ведомстве прогнозируют инфляцию в России в 2022 году в 13,4%, а в 2023 – в 5,5%. Выход экономики РФ на докризисные показатели Минэкономики прогнозирует к концу 2025 года.
«Прогноз ни на чем не основан – это гадание на кофейной гуще. Я понимаю, когда идут какие-либо разработки, правительство собирается вводить заводы, фабрики, увеличивать объемы производства продукции. А когда просто сидят в кабинете, занимаясь гаданием чего и сколько будет, какая будет инфляция, какой ВВП – это непрофессионализм. Пытаются угодить президенту. Индикативные предпосылки никогда у Минэкономразвития не сбывались и не сбудутся. Годовая инфляция уже 17,5%, ВВП упало на 4,9%. Ситуация на внешнем и внутреннем рынке только усугубляется. Можно было бы спрогнозировать, что сейчас будет сезонный сбор овощей и они подешевеют, что опустит инфляцию. Рост цен могут остановить товаропроизводители, если не будут повышать стоимость своих продуктов. Нам нужно увеличивать объем товарной массы, чем больше, тем больше. Для этого надо строить заводы, фабрики, а у нас в марте было введено 11 крошечных предприятий, которые никак не повлияли на инфляцию, и больше ничего», - сказал Арефьев.
Поспорил с народным избранником член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск – менеджеров Александр Разуваев. В частности, экономист считает, что экономика России восстановится даже раньше, чем это прогнозирует в Минэкономразвития.
«Пораньше выйдем на докризисный уровень, думаю, начало 2024 года. Оптимизм обоснован: к примеру, ни один банк у нас не рухнул. С кризисом справляемся гораздо лучше, чем ожидалось. Выдерживаем супержесточайший стресс-тест. Рецессия меньше, чем ожидалась, наша экономика оказалась устойчивой. Правда, я думал, что инфляция будет меньше – 12%, а вот в следующем году – 6-7%. Зарплаты в номинальном выражении стали расти, сегодня средняя составляет около тысячи евро. Все это указывает на то, что санкции запада не смогли уничтожить нашу экономику», - сказал Разуваев в эфире НСН.
Тревожные моменты в экономике, по его словам, связаны с вопросами импортозамещения и запуска новых производств.
«У нас есть проблемы беспилотниками, дальнемагистральными самолетами, логистическим цепочками», - отметил Разуваев.
Ранее экономист Владислав Жуковский в беседе с НСН заявил, что изменение курса рубля к концу года вновь разгонит цены, несмотря на резкое сокращение потребления со стороны населения.
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