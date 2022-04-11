В марте инфляция в Чехии выросла до 13%
В марте 2022 года инфляция в Чехии увеличилась до 13% в годовом выражении против февральских показателей в 11,1%. Об этом сообщает газета «Право» со ссылкой на Национальный банк республики.
Отмечается, что в прошлый раз показатели примерно на таком же уровне были зафиксированы в Чехии весной 1998 года.
По данным источника, рост инфляции в республике напрямую связан с резким повышением цен на продукты, энергию и другие товары из-за происходящего на Украине. В связи с этим в Чехии прогнозируется дальнейшее увеличение стоимости товаров и услуг, а также ухудшение экономических показателей.
Ранее СМИ сообщили, что темпы годовой инфляции в Турции выросли до более чем 60%.
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