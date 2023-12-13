В Мариуполе запустили производство в трех цехах завода имени Ильича

Как отметил собеседник агентства, на комбинате разработали четырехэтапный план восстановления.

«К первому этапу мы уже подошли — это пять вспомогательных цехов. Из них цех переработки шлаков уже работает, также работает отделение по производству товаров народного потребления: производит профлист, гнутый уголок, также швеллер гнутый, который используется здесь, внутри комбината, для восстановления предприятия», — сообщил Солонарь.

Также запущен копровый цех, где лом черных металлов готовят к плавке, отмечает RT. Сейчас на комбинате работают 3,7 тысячи человек, впоследствии штат сотрудников расширят до 24 тысяч человек, пишет Ura.ru.

В июне стало известно, что завод имени Ильича полностью разминирован. Власти Донецкой народной республики планировали поэтапно запустить комбинат в 2023-2025 годы.

