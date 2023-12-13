В Мариуполе запустили производство в трех цехах завода имени Ильича

Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе, в котором укрывались бойцы ВСУ во время боев в городе, запустил производство, работают первые три цеха. Об этом заявил замдиректора предприятия Роман Солонарь в беседе с РИА Новости.

Капитальный ремонт мостов в Мариуполе завершат к концу 2023 года

Как отметил собеседник агентства, на комбинате разработали четырехэтапный план восстановления.

«К первому этапу мы уже подошли — это пять вспомогательных цехов. Из них цех переработки шлаков уже работает, также работает отделение по производству товаров народного потребления: производит профлист, гнутый уголок, также швеллер гнутый, который используется здесь, внутри комбината, для восстановления предприятия», — сообщил Солонарь.

Также запущен копровый цех, где лом черных металлов готовят к плавке, отмечает RT. Сейчас на комбинате работают 3,7 тысячи человек, впоследствии штат сотрудников расширят до 24 тысяч человек, пишет Ura.ru.

В июне стало известно, что завод имени Ильича полностью разминирован. Власти Донецкой народной республики планировали поэтапно запустить комбинат в 2023-2025 годы.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:  Фото: Администрация морских портов Украины
ТЕГИ:ЗаводПроизводствоМариуполь

Горячие новости

Все новости

партнеры