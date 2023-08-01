Капитальный ремонт мостов в Мариуполе завершат к концу 2023 года

В сообщении говорится, что в рамках ремонта были полностью демонтированы старые мосты, разрушенные обстрелами ВСУ. Вместо них возводятся новые.

В «Автодоре» уточнили, что в настоящее время на пяти объектах задействованы свыше 100 специалистов и более 20 единиц техники, техническая готовность данных объектов составляет 50%.

Ранее зампредседателя правления «Автодора» Константин Макиев заявил, что в 2023 году в России увеличится стоимость проезда по платным дорогам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

