Капитальный ремонт мостов в Мариуполе завершат к концу 2023 года
Капитальный ремонт семи мостов в Мариуполе Донецкой народной республики будет завершён к концу 2023 года, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».
В сообщении говорится, что в рамках ремонта были полностью демонтированы старые мосты, разрушенные обстрелами ВСУ. Вместо них возводятся новые.
В «Автодоре» уточнили, что в настоящее время на пяти объектах задействованы свыше 100 специалистов и более 20 единиц техники, техническая готовность данных объектов составляет 50%.
Ранее зампредседателя правления «Автодора» Константин Макиев заявил, что в 2023 году в России увеличится стоимость проезда по платным дорогам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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