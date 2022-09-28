В Липецке началось серийное производство электромобилей
В России запустили серийное производство электромобилей под брендом Evolute. Выпускать их будет липецкое предприятие «Моторинвест», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.
Ещё до конца текущего года планируется произвести 2 тысячи машин.
Первой моделью, запущенной в производство, стал седан Evolute I-Pro. Он создан на базе китайского Dongfeng Aeolus E70.
Ещё до конца этого года в линейке Evolute появятся кроссовер I-Joy и минивэн I-Van. На 2023 г. намечен запуск производства кросс-купе I-Jet.
Ранее как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», Москва может запустить на бывшем заводе «Рено» производство электромобилей.
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