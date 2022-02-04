«Соллерс груп» и Chery наладят выпуск электромобилей в России

Автомобилестроительная корпорация «Соллерс груп» и китайская Chery ведут переговоры о совместном производстве автомобилей, в том числе и электротранспорта, сообщили ТАСС в пресс-службе российской компании. Определиться с окончательным проектом планируется до середины 2022 года.

Лидеры России и Китая подписали заявление о международных отношениях

Ранее во время переговоров в Пекине президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина обсуждалось совместное производство автомобилей компаниями «Соллерс» и Chery в Ульяновске, рассказали в пресс-службе российского лидера.

Ранее стало известно, что Китай готов сотрудничать с Россией в рамках создания Международной научной лунной станции. Об этом сообщает официальный сайт МИД КНР со ссылкой на председателя республики Си Цзиньпина.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:УльяновскРоссияКНРКитайЭлектромобили
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры