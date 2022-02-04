«Соллерс груп» и Chery наладят выпуск электромобилей в России

Ранее во время переговоров в Пекине президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина обсуждалось совместное производство автомобилей компаниями «Соллерс» и Chery в Ульяновске, рассказали в пресс-службе российского лидера.

Ранее стало известно, что Китай готов сотрудничать с Россией в рамках создания Международной научной лунной станции. Об этом сообщает официальный сайт МИД КНР со ссылкой на председателя республики Си Цзиньпина.