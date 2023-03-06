В ЛДПР предложили продлить освобождение от налога на доходы с депозитов
ЛДПР направила в кабмин России инициативу о продлении на текущий год нормы, освобождающей россиян от уплаты налога с доходов в виде процентов по банковским вкладам, сообщил в Telegram заместитель руководителя ЛДПР Ярослав Нилов.
По его словам, изменения предлагается внести в Налоговый кодекс РФ. Это освободит граждан от 13% налога на доходы с депозитов. В документах к проекту закона отмечается, что в условиях недружественных действий Запада в отношении россиян и падения уровня доходов населения необходимо продлить положения закона об освобождении граждан от необходимости уплаты налога в виде процентов по вкладам. Эта мера действовала в 2021 и 2022 годах.
Ранее экс-глава ЦБ предрек отток клиентов из банков после введения налога на проценты.
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