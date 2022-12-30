Экс-глава ЦБ предрек отток клиентов из банков после введения налога на проценты

Налог на проценты со вкладов коснется тех россиян, которые получают как минимум среднюю зарплату по России, их накопления вполне могут составлять 7-10 миллионов рублей. Об этом НСН заявил экс-глава Центробанка России Сергей Дубинин.

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Ранее стало известно, что в наступающем году россиянам впервые начислят налог на доходы со вкладов. В частности, им будут облагаться процентные доходы от 75000 рублей за весь год, если ключевая ставка не превысит текущие 7,5%. Он взимается в размере 13% и исчисляется исходя из ключевой ставки, при этом при расчете налога учитывается не размер депозитов, а только полученный доход. Дубинин назвал эту меру не самым разумным решением.

«Это не лучшая идея для сохранения ликвидности в банках. Разумеется, если нет ограничения по сумме, а только по ставке вклада, то это совсем не разумно. Если есть вклад большого объема плюс высокая ставка, тут можно найти какие-то подобия прогрессивной шкалы налогообложения. В этом случае принятую меру можно как-то объяснить с точки зрения социальной нагрузки для более богатых», — сказал Дубинин.

При этом собеседник НСН заявил, что сумма коснется большого количества россиян.

«Если мы посчитаем сумму, которой коснется нововведение, мы поймем, что это не слишком большие накопления для современных условий. Полагаю, они есть у значительного числа россиян. Примерно 12-15% соотечественников можно отнести к бедным, дальше идет промежуточная часть (до 20% граждан России), у которых доходы чуть-чуть выше. А вот у людей, получающих хотя бы среднюю зарплату по России, могут быть накоплены 7-10 миллионов рублей. Так что не думаю, что это принесет большое пополнение бюджета. Попытка его увеличить любыми путями понятна в современных условиях (при его нарастающем дефиците). Это не будет поощрять людей держать деньги в банках, что пагубно отразится на экономике», —подытожил экс-глава Центробанка.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий правительству в 2023 году конвертировать доли участия России в международных финансовых организациях в долговые обязательства, чтобы избежать санкций. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

