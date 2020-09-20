В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России
Глава латвийской государственной железнодорожной компании «Латвийская железная дорога» (LDz) Марис Клейнбергс констатировал спад грузоперевозок в стране. Россия перенаправила товаропоток в собственные порты – такую причину потери объемов перевозок назвал глава LDz.
«Главная причина падения заключается в том, что всё больше угля перегружается на терминалах в порту Усть-Луги в Ленинградской области», — приводит цитату Клейнбергса Sputnik Латвия.
Он рассказал, что планы перевозок компании этого года - около 25 млн тонн грузов, что в два раза меньше по сравнению с прошлым годом. По словам руководителя LDz, возместить потерянные грузы из России возможности нет, пишет Газета.ru.
Клейнбергс также отметил, что ранее грузы из России составляли до 70% грузопотока по LDz, сообщает RT.
Напомним, 24 сентября 2019 года министр сообщений Латвии Талис Линкайтс сообщил, что в торговых отношениях с Россией отмечается положительная динамика.
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