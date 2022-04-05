Путин заявил о необходимости заместить импорт некоторых продуктов

На совещании по поддержке агропромышленного комплекса (АПК) он отметил, что правительству, главам регионов, предприятий следует «сохранить и поддержать деловую активность в российском АПК».

«Чтобы наши аграрии, рыболовные хозяйства, производители продовольствия... увеличили выпуск в первую очередь тех групп товаров, которые мы ещё отчасти вынуждены закупать за границей», - подчеркнул Путин.

При этом глава государства добавил, что бананы в России выращивать не будут - «это отдельные статьи нашего импорта».

Ранее председатель комитета по экономической политике Совфеда РФ Андрей Кутепов обратился к помощнику президента РФ Максиму Орешкину с инициативой ограничить для торговых сетей размер наценок на фермерские продукты до 15%, сообщает РИА ФАН.