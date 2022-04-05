Путин заявил о необходимости заместить импорт некоторых продуктов
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создавать новые отечественные предприятия для импортозамещения, сообщает ТАСС.
На совещании по поддержке агропромышленного комплекса (АПК) он отметил, что правительству, главам регионов, предприятий следует «сохранить и поддержать деловую активность в российском АПК».
«Чтобы наши аграрии, рыболовные хозяйства, производители продовольствия... увеличили выпуск в первую очередь тех групп товаров, которые мы ещё отчасти вынуждены закупать за границей», - подчеркнул Путин.
При этом глава государства добавил, что бананы в России выращивать не будут - «это отдельные статьи нашего импорта».
Ранее председатель комитета по экономической политике Совфеда РФ Андрей Кутепов обратился к помощнику президента РФ Максиму Орешкину с инициативой ограничить для торговых сетей размер наценок на фермерские продукты до 15%, сообщает РИА ФАН.
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