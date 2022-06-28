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В Кремле заявили об отсутствии подвижек с транзитом в Калининград

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Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что ответные меры Москвы на ограничение транзита в Калининградскую область способны «перекрыть кислород» Прибалтике, сообщает RT .

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов представитель Кремля отметил, что подвижки «не появились».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подвижки по ситуации с транзитом грузов в Калининграде отсутствуют, сообщает РИА Новости.

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