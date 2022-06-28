В Кремле заявили об отсутствии подвижек с транзитом в Калининград
28 июня 202213:46
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подвижки по ситуации с транзитом грузов в Калининграде отсутствуют, сообщает РИА Новости.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов представитель Кремля отметил, что подвижки «не появились».
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что ответные меры Москвы на ограничение транзита в Калининградскую область способны «перекрыть кислород» Прибалтике, сообщает RT.
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28 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru