Песков заявил о наличии мощностей для достройки «Северного потока-2»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил наличие у России «определенных мощностей», с помощью которых «Северный поток-2» может быть достроен в обозримой перспективе. Так он прокомментировал сообщения о том, что у российской стороны есть собственный трубоукладчик, передает РИА Новости.

Говоря об ориентировочных сроках завершения работ, представитель Кремля заявил: «Чем раньше, тем лучше».

Строительство «Северного потока-2» прервалось после того, как Минфин США пригрозил санкциями подрядчикам работ. После этого швейцарская Allseas отвела свои суда из района укладки труб.

Министр энергетики РФ Александр Новак 26 декабря сообщил, что для достройки трубопровода своими силами России может понадобиться несколько месяцев.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН согласился с заявлениями о том, что «Северный поток-2» может быть достроен в срок.

«Наш российский трубоукладчик «Академик Черский» может с оставшимся объемом справиться. Но судно находится в Находке, до нужного места ему идти минимум месяц», - отметил он.

