В Кремле заявили, что британская Shell не сможет покупать газ у России
Британская компания Shell не сможет покупать газ у России из-за антироссийской политики Соединенного Королевства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в апреле Shell не сможет рассчитаться за газ из РФ, так как Британия ввела санкции против Газпромбанка, через который должны проходить рублевые расчеты за российское топливо.
Комментируя сложившуюся ситуацию, Песков отметил, что Лондон «хочет быть лидером всего антироссийского».
«Хочет даже быть впереди Вашингтона! Вот и издержки!» — цитирует ТАСС представителя Кремля.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, обязывающий продавать газ недружественным странам только за рубли. Иностранным покупателям придется открывать в Газпромбанке специальные счета, на которые будут перечисляться средства в валюте для оплаты поставок. Сам банк при этом будет покупать рубли на биржах, переводить их на рублевые счета импортеров и производить оплату.
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