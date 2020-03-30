В Кремле разъяснили налог на проценты по вкладам для «миллионеров»

Налог на доходы физических лиц в размере 13% будет взиматься с доходов по вкладам, превышающим миллион рублей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. О налоге на проценты по вкладам ранее объявил Владимир Путин, рассказывая о социально-экономических мерах поддержки на фоне ситуации с коронавирусом и объявления нерабочей недели.

Объявление о новом налоге привело к тому, что некоторые россияне поспешили закрыть вклады в банках, писали СМИ со ссылкой на Ассоциацию банков России. Между тем, власти уже разъяснили, что мера не коснётся процентов, полученных в 2020 году. Сам налог начнёт действовать с 2021 года, первые уведомления на его уплату вкладчики получат в 2022 году, уточнял министр финансов Антон Силуанов.

Генеральный директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов в эфире НСН высказал мнение, что такой налог с процентов по вкладам - «это неприятно, но это не что-то из рук вон выходящее».

«Единственное, что может случиться, банкам придется повысить ставку, чтобы компенсировать этот налог. Это повысит стоимость денег и может повлиять на ставки по кредитам, прежде всего, ипотечным», - сказал он.

Дробить вклады в этой ситуации, судя по всему, будет бесполезно. Глава Сбербанка Герман Греф объяснял, что налог будет взиматься с суммарной величины вкладов человека во всех банках, если они в совокупности превышают миллион рублей.

