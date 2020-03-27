СМИ сообщают, что россияне начали забирать вклады из банков

Россияне стали закрывать вклады в банках после объявления о том, что с процентных доходов по вкладам на сумму от миллиона рублей будет взиматься налог. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.

«Отсутствие пояснений о налоге может спровоцировать "набег" на банки, первые признаки которого уже видны», — сообщили в АБР. Отмечается, что недостаток информации о новом распоряжении создал почву для распространения различных слухов.