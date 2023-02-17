В Кремле прокомментировали взнос бизнесменов в госбюджет

Участие бизнесменов в разовом взносе в бюджет – добровольно. Об этом заявил в ходе брифинга в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Однако, по его словам, взаимодействие власти и бизнеса – это дорога с двусторонним движением. Песков также утверждает, что такие взнося - распространенная мировая практика.

Минфин пообещал согласовать с бизнесом разовую выплату из сверхдоходов

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что правительство надеется на пополнение бюджета благодаря инвестициям крупного бизнеса, при этом взносы не коснутся малого бизнеса и нефтегазового сектора. по словам министра, планируется, что благодаря этому госбюджет пополнится на 300 млрд рублей.


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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ВзносБюджетДмитрий Песков
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