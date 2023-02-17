Минфин понадеялся на получение 300 млрд рублей за счет крупного бизнеса
Правительство России надеется на пополнение бюджета благодаря инвестициям крупного бизнеса, при этом взносы не коснутся малого бизнеса и нефтегазового сектора. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам министра, детали вложений обсуждаются с предпринимателями. Силуанов выразил уверенность, что в скором времени совместными усилиями удастся найти наиболее удачный инструмент для бизнеса, при помощи которого бизнесмены будут финансировать государственные программы.
Министр финансов добавил, что инициатива по добровольным взносам исходила от самих предпринимателей.
Ранее президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич заявил, что идея о разовом добровольном взносе в бюджет России от бизнеса создает недопонимание. Он подчеркнул: если государство просто хочет отобрать у олигархов активы, то пусть принимает четкие решения. Об этом сообщило агентство НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru