Минфин пообещал согласовать с бизнесом разовую выплату из сверхдоходов

Минфин обсудит с предпринимателями форму разового платежа, заявил чиновник. Он пообещал выйти на консолидированную позицию.

Представитель финансового ведомства уточнил, что об изменении действующих налогов речи не идет.

Сазанов отметил, что размер разового платежа еще не определен. Также необходимо разработать механизм его подсчета, добавил замглавы ведомства.

Бизнес считает идею о разовом добровольном взносе в бюджет нереализуемой, заявил ранее председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Главной проблемой он назвал отбор конкретных компаний, передает НСН.

