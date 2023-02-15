Минфин пообещал согласовать с бизнесом разовую выплату из сверхдоходов

Министерство финансов выработает единую позицию с бизнесом по вопросу разовых выплат в бюджет, сообщает "Прайм" со ссылкой на замглавы ведомства Алексея Сазанова.

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Минфин обсудит с предпринимателями форму разового платежа, заявил чиновник. Он пообещал выйти на консолидированную позицию.

Представитель финансового ведомства уточнил, что об изменении действующих налогов речи не идет.

Сазанов отметил, что размер разового платежа еще не определен. Также необходимо разработать механизм его подсчета, добавил замглавы ведомства.

Бизнес считает идею о разовом добровольном взносе в бюджет нереализуемой, заявил ранее председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Главной проблемой он назвал отбор конкретных компаний, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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