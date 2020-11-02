В Кремле прокомментировали ситуацию на валютном рынке

Власти минимизируют волатильность курса рубля, макроэкономическую стабильность удается поддерживать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на валютном рынке.

«Психологические отметки пробиваются, но волатильность минимизируется усилиями нашего регулятора», — цитирует представителя Кремля RT.

Песков подчеркнул, что сейчас любая мировая валюта находится под серьёзным негативным давлением целого ряда обстоятельств в мировой экономике, отмечает Свободная пресса.

Напомним, 2 ноября курс доллара в ходе торгов превысил 80 рублей, евро вырос до 94 рублей.

Курс доллара к рублю в 2021 году может опуститься ниже 70 рублей

А ранее опрошенные НСН экономисты назвали главные факторы негативного влияния на рубль на фоне предстоящих выборов президента США. Директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов заявил в эфире НСН, что исход выборов повлияет на мировые рынки лишь косвенно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РубльВалютаДмитрий Песков
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