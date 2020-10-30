Биржевой курс доллара к рублю в 2021 году может опуститься ниже 70 рублей, рассказал РИА Новости член правления, заместителя президента - председателя правления по инвестиционному и страховому бизнесу "БКС Мир инвестиций" Эдвард Голосов.

До конца текущего года будет колебаться в пределах 70-75 рублей, добавил он.

По мнению Голосова, котировки доллара за пределами коридора 60-80 рублей некомфортны для российского Центробанка.

В четверг торги на ММВБ закрылись на отметке 78,9 рубля за доллар и 92 рубля за евро.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров назвал падение рубля на 20% «крутым и потрясающим» событием, так как это стимулирует развитие производства в стране.

Основную причину падения курса рубля назвал НСН экономист Денис Ракша. Это – цены на нефть. В мире началась вторая волна карантинных мер против распространения коронавируса, это приводит с снижению потребления нефти и падению ее цены, что влияет на курс рубля. По мнению Ракши, укрепления рубля не будет, будут технические отскоки.

