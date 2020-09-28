В Кремле прокомментировали курс рубля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал текущий курс рубля и выразил надежду на его укрепления в будущем, передает RT.
Он объяснил колебания курса волатильностью напомнил, что она носит двусторонний характер.
«Эта волатильность двусторонняя и за периодами, когда рубль теряет свою силу, дальше наступают периоды, когда он эту силу восстанавливает», — заявил Песков.
Курс евро к российскому рублю по данным Московской межбанковской валютной биржи превысил 91,81 рубля, следует из данных на сайте ММВБ.
Курс доллара превысил отметку 78,73 рубля за доллар, следует из материалов на сайте биржи.
В минувшую пятницу экономист Денис Ракша объяснил НСН, почему российская валюта провалилась ниже 90 рублей за евро и почему поводов для оптимизма нет.
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