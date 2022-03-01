В Кремле ответили на заявления Парижа о финансовой войне против России

На сегодняшний день агрессивные действия против России носят ультраконцентрированный характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Парижа о стремлении Евросоюза подавить Москву экономически.

Платежная система Visa будет соблюдать санкции против России

Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр ранее заявил, что ЕС будет вести глобальную экономическую и финансовую войну против России.

Песков отметил, что агрессивные действия против России были видны и раньше, но их не было видно невооруженным глазом. Официальный представитель Кремля добавил, что специалисты в этом разберутся.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Европе следует не подогревать националистический режим Украины антироссийскими санкциями.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииРоссия
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