В Кремле ответили на заявления Парижа о финансовой войне против России

Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр ранее заявил, что ЕС будет вести глобальную экономическую и финансовую войну против России.

Песков отметил, что агрессивные действия против России были видны и раньше, но их не было видно невооруженным глазом. Официальный представитель Кремля добавил, что специалисты в этом разберутся.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Европе следует не подогревать националистический режим Украины антироссийскими санкциями.

