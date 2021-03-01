В Кремле не согласились с результатами исследования о падении доходов россиян
Кремль не согласен с результатами исследования, согласно которым доходы россиян из-за пандемии COVID-19 упали больше, чем в среднем по миру. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что «многие почувствовали изменение своих доходов в худшую сторону – это очевидно, и это произошло во всем мире».
Песков заострил внимание на том, что Кремль не согласен с тем, что в России якобы более острая проблема, чем в других странах мира.
Напомним, ранее «Коммерсант» опубликовал результаты исследования NielsenIQ, согласно которым с сентября прошлого года по январь 2021-го число финансово пострадавших от пандемии россиян выросло вдвое — с 27 до 53%. При этом, аналитики подчеркнули, что в РФ этот показатель выше, чем в среднем по миру (46%).
Кроме того, исследователи пришли к выводу, что 69% граждан пришлось экономить, отмечает РИА ФАН.
Между тем, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что пенсия в России должна быть не менее 30 тысяч рублей, сообщает Ura.ru. Также политик назвал идеальный размер различных выплат в РФ. По мнению Миронова, «стипендия должна быть не меньше 15 тысяч рублей, зарплата - 50-55 тысяч рублей, а пенсия - 30-35 тысяч рублей».
Также он добавил, что политическая сила, созданная путём объединения партий «СР», «За правду!» и «Патриоты России», будет бороться за повышение доходов россиян.
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