В Кремле не согласились с результатами исследования о падении доходов россиян

Кремль не согласен с результатами исследования, согласно которым доходы россиян из-за пандемии COVID-19 упали больше, чем в среднем по миру. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что «многие почувствовали изменение своих доходов в худшую сторону – это очевидно, и это произошло во всем мире».

Песков заострил внимание на том, что Кремль не согласен с тем, что в России якобы более острая проблема, чем в других странах мира.

Напомним, ранее «Коммерсант» опубликовал результаты исследования NielsenIQ, согласно которым с сентября прошлого года по январь 2021-го число финансово пострадавших от пандемии россиян выросло вдвое — с 27 до 53%. При этом, аналитики подчеркнули, что в РФ этот показатель выше, чем в среднем по миру (46%).

Кроме того, исследователи пришли к выводу, что 69% граждан пришлось экономить, отмечает РИА ФАН.