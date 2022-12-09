В Кремле не подтвердили отказ Узбекистана от газового союза

Ранее вице-премьер энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов заявил, что «даже если будет заключено газовое соглашение с Россией, это не означает союз». По его словам, Москва и Ташкент ведут переговоры о поставке российского газа через соседний Казахстан, но «это будет коммерческий контракт», а не «передача энергосетей».

Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Узбекистан дает понять России и партнерам, что не позволит поглотить свою газовую инфраструктуру в рамках «тройственного союза».

