В Кремле не подтвердили отказ Узбекистана от газового союза
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил отказ Узбекистана от газового союза. Подобные сообщения он назвал попыткой «помазать политикой эти процессы», передает РИА Новости.
Песков отметил, что слова вице-премьера Узбекистана были искажены.
По его словам, этот процесс требует координации не с точки зрения политики, а именно с точки зрения коммерческих интересов.
Ранее вице-премьер энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов заявил, что «даже если будет заключено газовое соглашение с Россией, это не означает союз». По его словам, Москва и Ташкент ведут переговоры о поставке российского газа через соседний Казахстан, но «это будет коммерческий контракт», а не «передача энергосетей».
Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Узбекистан дает понять России и партнерам, что не позволит поглотить свою газовую инфраструктуру в рамках «тройственного союза».
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