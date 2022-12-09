В Кремле не подтвердили отказ Узбекистана от газового союза

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил отказ Узбекистана от газового союза. Подобные сообщения он назвал попыткой «помазать политикой эти процессы», передает РИА Новости.

Песков отметил, что слова вице-премьера Узбекистана были искажены.

По его словам, этот процесс требует координации не с точки зрения политики, а именно с точки зрения коммерческих интересов.

Партнеры или конкуренты: Газовый союз под угрозой из-за опасений Узбекистана

Ранее вице-премьер энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов заявил, что «даже если будет заключено газовое соглашение с Россией, это не означает союз». По его словам, Москва и Ташкент ведут переговоры о поставке российского газа через соседний Казахстан, но «это будет коммерческий контракт», а не «передача энергосетей».

Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Узбекистан дает понять России и партнерам, что не позволит поглотить свою газовую инфраструктуру в рамках «тройственного союза».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ГазКазахстанУзбекистанКремль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры