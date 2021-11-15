Песков назвал повышение алкогольных акцизов «вопросом экономической целесообразности»

По словам Пескова, президент Владимир Путин не имеет какой-либо позиции по данному вопросу, поскольку это находится в ведении российского правительства. Министерство финансов ранее предложило повысить минимальную розничную цену на водку и коньяк до 261 и 480 рублей соответственно.

В Совфеде при этом не рекомендовали поднимать цены на акцизы, так как это может стимулировать рост производства контрафактного алкоголя.

Ранее глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз подтвердил, что россияне делают выбор в пользу суррогатов из-за высокой цены на легальное спиртное.