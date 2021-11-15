Песков назвал повышение алкогольных акцизов «вопросом экономической целесообразности»

Повышение акцизов на алкоголь и сигареты происходит в соответствии с экономической целесообразностью подобных мер. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

От «Боярышника» до «Деда Мороза». Почему в России продолжают травиться спиртом

По словам Пескова, президент Владимир Путин не имеет какой-либо позиции по данному вопросу, поскольку это находится в ведении российского правительства. Министерство финансов ранее предложило повысить минимальную розничную цену на водку и коньяк до 261 и 480 рублей соответственно.

В Совфеде при этом не рекомендовали поднимать цены на акцизы, так как это может стимулировать рост производства контрафактного алкоголя.

Ранее глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз подтвердил, что россияне делают выбор в пользу суррогатов из-за высокой цены на легальное спиртное.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Евгений Епанчинцев//РИА Новости
ТЕГИ:АлкогольРост ЦенПесков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры