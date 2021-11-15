Песков назвал повышение алкогольных акцизов «вопросом экономической целесообразности»
Повышение акцизов на алкоголь и сигареты происходит в соответствии с экономической целесообразностью подобных мер. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, президент Владимир Путин не имеет какой-либо позиции по данному вопросу, поскольку это находится в ведении российского правительства. Министерство финансов ранее предложило повысить минимальную розничную цену на водку и коньяк до 261 и 480 рублей соответственно.
В Совфеде при этом не рекомендовали поднимать цены на акцизы, так как это может стимулировать рост производства контрафактного алкоголя.
Ранее глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз подтвердил, что россияне делают выбор в пользу суррогатов из-за высокой цены на легальное спиртное.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,1 млн+38 420 / сут.
Умерли
257 тыс.+1 211 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+27 972 / сут.
- Песков прокомментировал законопроект о QR-кодах
- Путин заявил о недопустимости необоснованного завышения цен при строительстве дорог
- Журналист и издатель Петр Верзилов объявлен в розыск
- Путин провел телефонный разговор с президентом Египта
- Пашинян заявил о вторжении войск Азербайджана на территорию Армении
- Песков назвал повышение алкогольных акцизов «вопросом экономической целесообразности»
- В Кремле оценили заявления госсекретаря США о миграционном кризисе
- Песков: Обвинять Лукашенко в миграционном кризисе неправильно
- Польская прокуратура обвинила двух граждан РФ по делу о перевозке мигрантов
- Набиуллина заявила о росте инфляции в стране из-за россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru