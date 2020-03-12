В Кремле допустили глобальный экономический кризис

Ранее Американский аналитик Джесси Коломбо предупредил о приближении «экономической катастрофы».

Экономист известен тем, что предсказал экономический кризис 2008 года, когда лопнул пузырь на американском рынке недвижимости.

Аналитик считает, что в настоящий момент на мировом рынке сформировалось несколько пузырей, которые в любой момент могут лопнуть, при этом грядущий кризис будет на порядок сильнее того, что произошел 12 лет назад.

В свою очередь премьер-министр России Михаил Мишустин заявил сегодня, что в экономическом плане у страны «большой запас прочности», передает RT.

