В Кремле допустили глобальный экономический кризис

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил наступление глобальной экономической рецессии.

«Коронавирус имеет весьма глубокие последствия для мировой экономики уже сейчас и потенциально может иметь более серьезные последствия для мировой экономики», - сказал он.

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новой «катастрофе»

Ранее Американский аналитик Джесси Коломбо предупредил о приближении «экономической катастрофы».

Экономист известен тем, что предсказал экономический кризис 2008 года, когда лопнул пузырь на американском рынке недвижимости.

Аналитик считает, что в настоящий момент на мировом рынке сформировалось несколько пузырей, которые в любой момент могут лопнуть, при этом грядущий кризис будет на порядок сильнее того, что произошел 12 лет назад.

В свою очередь премьер-министр России Михаил Мишустин заявил сегодня, что в экономическом плане у страны «большой запас прочности», передает RT.

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Фото: РИА Новости
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