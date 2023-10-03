Госкорпорация «Роснано» заявила о признаках банкротства

В частности, отмечается, что требования кредиторов без учета накопленного купонного дохода по размещенным АО «Роснано» облигациям и процентов по кредитам по состоянию на 30 июня 2023 года существенно больше, чем стоимость активов компании.

«Учитывая размер кредиторской задолженности в виде кредитов и облигационных займов, подлежащих погашению до конца 2023 года, исполнение АО “Роснано” долговых обязательств в полном объеме исключительно за счет собственных средств объективно невозможно. Таким образом, в настоящее время АО “Роснано” отвечает признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества в терминологии федерального закона от 26.10.2002 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)», — заявили авторы отчета.

По их мнению, избежать банкротства можно, если акционера компании нормализуют финансовую отчетность и предоставят ликвидность для исполнения обязательств перед кредиторами, в том числе при бюджетных и иных нормативных ограничениях. Размер чистого долга АО «Роснано» за первое полугодие 2023 года превысил 95 млрд рублей, увеличившись почти на 5 млрд рублей с конца 2022 года.

Ранее президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что не понимает, зачем экс-глава «Роснано», бывший спецпредставитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс «удрал» из России. По словам российского лидера, в госкорпорации идут сложные процессы, в «Роснано» огромная финансовая дыра. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

