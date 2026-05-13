«Отгрузки идут. Они традиционно падают в мае, но мы все равно с начала мая отгрузили почти миллион тонн. Это в 1,7 раза больше, чем в мае прошлого года. Отгрузки продолжают достаточно активно производиться. Хотя мы не выйдем на объем добавленной квоты. Чтобы выбрать квоту целиком, надо грузить по 6,7 миллиона тонн в оставшиеся два месяца. В мае мы выйдем на три миллиона тонн, в июне примерно также. В целом, мы по экспорту достаточно активными темпами догоняем прошлый сезон. С 1 июля 2025 года отгружено более 51 миллиона тонн. В пошлом году к этому моменту было 52 миллиона тонн», — сказал собеседник НСН.

Всемирная продовольственная программа (World Food Programme) обнародовала тревожный прогноз: в 2026 году свыше 360 млн человек могут оказаться на грани голода, ещё десятки миллионов — под угрозой нехватки еды.



Причиной кризиса стал конфликт между США и Ираном, парализовавший торговлю через Ормузский пролив — важнейший маршрут, по которому проходит 38% мировой нефти, 29% сжиженного газа, 19% природного газа и 13% химикатов, в том числе удобрений. Из‑за угроз безопасности и блокировок транзит почти остановлен. Как следствие, страны Персидского залива (Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Иран, ОАЭ) сократили экспорт критически важных веществ — азота, серы и фосфатов. Это уже вызвало рост цен на них на 30%.

Ранее доктор экономических наук, аналитик аграрного рынка Леонид Холод сказал НСН, что сроки посевной в России сдвинутся из-за холодного апреля в целом, однако задержка, по всей видимости, не будет критичной — сложность в том, что аграрии вынуждены будут уложиться в более сжатые сроки.

