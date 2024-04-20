Поставки нефти из России в Китай в первом квартале 2024 года выросли на 13%

Всего за этот период Китай импортировал из России 28,528 миллиона тонн нефти. В стоимостном выражении поставки увеличились на 17,9%, достигнув 13,858 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что Россия стала главным поставщиком сырой нефти в Индию и Китай по итогам февраля 2024, напоминает «Радиоточка НСН». В структуре индийского импорта в феврале доля России достигла 33%.

