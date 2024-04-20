Поставки нефти из России в Китай в первом квартале 2024 года выросли на 13%
20 апреля 202415:30
В первом квартале этого года объемы поставляемой в Китай российской нефти выросли на 12,85%, отмечает «Коммерсант».
Всего за этот период Китай импортировал из России 28,528 миллиона тонн нефти. В стоимостном выражении поставки увеличились на 17,9%, достигнув 13,858 миллиарда долларов.
Ранее стало известно, что Россия стала главным поставщиком сырой нефти в Индию и Китай по итогам февраля 2024, напоминает «Радиоточка НСН». В структуре индийского импорта в феврале доля России достигла 33%.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Вошел в роль и не вышел»: О судьбе Кологривого спорят психологи и режиссеры
- Минобороны РФ: Три беспилотника сбили над Белгородской областью
- Поставки нефти из России в Китай в первом квартале 2024 года выросли на 13%
- В Грузии пересмотрят закон об иноагентах в случае принятия страны в Евросоюз
- Кошки вместо кислорода: Куклачев на реабилитации стремится на работу
- Путин поручил направлять средства от ОМС на зарплаты медикам
- Гарик Харламов посмеялся над Никитой Кологривым в эфире Comedy Club
- Курганский потоп: Вода снова начала прибывать
- Минобороны РФ: Средства ПВО сбили Су-25 ВСУ
- СКР устанавливает причастных к гибели военкора Семена Еремина
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru