Поставки нефти из России в Китай в первом квартале 2024 года выросли на 13%

В первом квартале этого года объемы поставляемой в Китай российской нефти выросли на 12,85%, отмечает «Коммерсант».

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Всего за этот период Китай импортировал из России 28,528 миллиона тонн нефти. В стоимостном выражении поставки увеличились на 17,9%, достигнув 13,858 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что Россия стала главным поставщиком сырой нефти в Индию и Китай по итогам февраля 2024, напоминает «Радиоточка НСН». В структуре индийского импорта в феврале доля России достигла 33%.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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