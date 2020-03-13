В Казахстане отменена конференция ВТО из-за коронавируса
12-я Министерская конференция ВТО, которая должна была пройти в Казахстане в июне, отменена из-за ситуации по коронавирусу. Об этом говорится на сайте правительства Казахстана.
Отмечается, что генеральный директор ВТО Женеве Роберто Азеведо, председатель Генерального совета ВТО Посол Новой Зеландии Дэвид Уокер после консультаций с постоянным представительством Республики Казахстан в Женеве распространили среди членов соответствующую записку.
Ранее правительство Казахстана сообщило, что текущая ситуация вокруг глобального распространения коронавируса COVID-19 и объявления пандемии не позволяет подготовиться к проведению мероприятия на должном уровне. Кроме того, ситуация может нести угрозу для здоровья населения страны и участников мероприятия.
12-я Министерская конференция ВТО должна была пройти 8-11 июня в Нур-Султане.
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