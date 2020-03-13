В Казахстане отменена конференция ВТО из-за коронавируса

12-я Министерская конференция ВТО, которая должна была пройти в Казахстане в июне, отменена из-за ситуации по коронавирусу. Об этом говорится на сайте правительства Казахстана.

Отмечается, что генеральный директор ВТО Женеве Роберто Азеведо, председатель Генерального совета ВТО Посол Новой Зеландии Дэвид Уокер после консультаций с постоянным представительством Республики Казахстан в Женеве распространили среди членов соответствующую записку.