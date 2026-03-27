СМИ: В Евросоюзе опасаются передачи секретных данных третьим странам
В Евросоюзе обсуждают ужесточение мер безопасности и расширение перечня засекреченных документов на фоне опасений утечки конфиденциальной информации в «враждебные государства». Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников ЕС.
По данным издания, поводом для дискуссии стали недавние скандалы, связанные с утечками и подозрениями в шпионаже.
Особую тревогу в Брюсселе вызывает позиция Венгрии: дипломаты утверждают, что Будапешт якобы передает Москве содержание закрытых заседаний Евросоюза.
Собеседники Politico отмечают, что под угрозой могут оказаться не только дипломатические документы, но и стратегически важные материалы. Речь идет о планах военной помощи Украине, разведывательной информации о перемещениях российских войск, проектах санкций и оценках энергетической уязвимости Европы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- «Головы не полетят»: Трамп не накажет Украину за вмешательство в выборы
- Автора фильма «Господин Никто против Путина» признали иноагентом
- Клименко заявил, что маркировка ИИ-контента ничем не поможет
- «Собачка без наград»: Сергей Члиянц раскрыл, как «Ветер» продирается в прокат
- Путин объяснил, на чем основана уникальность России
- Лидер «Миража» заявил о помолодевшей аудитории группы
- Названы проблемы в создании аналога футбольного симулятора FIFA
- МИД РФ выразил протест послу Чехии из-за атаки на «Русский дом»
- Москвичей пригласили на классические спектакли в современной интерпретации
- Захарова назвала причину агрессии в отношении Ирана и Венесуэлы