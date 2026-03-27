В первых частях «Елок» работала концепция, и была понятна мотивация персонажей, чего абсолютно нет в последних фильмах, поэтому сейчас вообще неважно, кто будет снимать 13-ю часть. Об этом НСН рассказал блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

Новая часть новогодней франшизы «Елки» выйдет в широкий прокат в середине декабря 2026 года, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу дистрибьюторской компании «НМГ кинопрокат». Режиссерами «Елок-13» выступят Жора Крыжовников («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Ольга Долматовская («Москва слезам не верит. Все только начинается») и Юрий Коробейников («Любопытная Варвара»). Все трое работали над предыдущей частью франшизы. Баженов заявил, что никакого прорыва от новой части не ждет.

«Мне кажется, ситуация была более-менее, когда Евгений Кулик делал девятую часть. Это был их ребрендинг, так что она вышла не самой плохой. Я из нее запомнил, по-моему, две новеллы, и до сих пор их помню. Сейчас, если Жора Крыжовников будет отрываться, то, возможно, будет неплохо. «Елки» - это просто способ подработать, так что о каком-то возрождении говорить преждевременно. К тому же нет смысла ничего менять, потому что они все еще собирают. Альтернатив, для тех, кто в Новый не смотрит сказки, нет. Поэтому хоть Жора Крыжовников, хоть неизвестный никому режиссер - фильм соберет минимум, чтобы снять еще 10 частей. Я думаю, для «Елок» важно взять кого-то известного и разместить его на постер, Нагиева, например. Мне кажется, аудитория более-менее остается, но не в положительной традиции, а по инерции», - рассказал он.