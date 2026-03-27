Экс-участника A’Studio задержали в Москве за пьяное вождение

Бывший участник группы A’Studio Тамерлан Садвакасов был задержан в Москве по подозрению в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, сотрудники ГАИ остановили музыканта ранним утром на Волоколамском шоссе. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, после чего был доставлен в отдел полиции.

В отношении Садвакасова составили административный протокол.

Тамерлан Садвакасов выступал в составе A’Studio в 2006-2007 годах, заняв место гитариста и солиста после смерти своего отца Баглана Садвакасова. Позднее он покинул коллектив и продолжил карьеру, сосредоточившись на сольных проектах, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
