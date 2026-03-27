Российский фешен-ретейл в последнее время несет убытки и переживает качественную трансформацию, уходя в онлайн. В этом году тенденция продолжится, заявил НСН вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов.

В 2025 году Concept Group (развивает сети женской одежды Concept Club, детской одежды Acoola и нижнего белья Infinity Lingerie) закрыла 133 магазина, пишет «Коммерсант». Компания сократила количество точек продаж на 47% год к году, с 284 до 151. В текущем году компания намерена сократить сеть еще на 12,5%, до 132 точек. И этом не единственный ретейлер категории фешен, сокращающий число магазинов.

«Российский фешен-ретейл в 2024-2026 годах переживает качественную трансформацию, сопровождающуюся убытками из-за всё более затратной аренды в торговых центрах, растущего обилия сравнительно дешевых азиатских брендов среднего-низкого качества, ценосбытового давления самих маркетплейсов. Офлайн-магазины закрываются, а брендовая выручка растет в основном за счет регулярного увеличения цен, а не потребительского спроса (тем более, что растут затраты на логистику и по импорту). Из-за этого компании вынуждены оптимизировать расходы, ускоренно переходя в онлайн», - пояснил Ульянов.

Относительно благополучная на общем фоне ситуация с офлайном у брендов среднего ценового сегмента, где высокий спрос.

«"Детский мир", "Спортмастер", Melon Fashion Group (Zarina, Befree) ныне активно перестраивают логистику под онлайн-продажи. В 2025–2026 годах были запланированы и частично уже осуществлены закрытия офлайн магазинов Yollo, Face Code, Cosareve, Button Blue, Concept Group. Относительно более благополучная ситуация с брендами средне ценового сегмента, так как такая продукция пользуется большим спросом. В этом сегменте доля офлайн-продаж пока примерно на уровне 50-60%», - отметил вице-президент Союзлегпрома.