В Союзлегпроме предупредили о закрытии магазинов более 10 модных брендов
Компании активно перестраивают логистику под онлайн-продажи, заявил НСН вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов.
Российский фешен-ретейл в последнее время несет убытки и переживает качественную трансформацию, уходя в онлайн. В этом году тенденция продолжится, заявил НСН вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов.
В 2025 году Concept Group (развивает сети женской одежды Concept Club, детской одежды Acoola и нижнего белья Infinity Lingerie) закрыла 133 магазина, пишет «Коммерсант». Компания сократила количество точек продаж на 47% год к году, с 284 до 151. В текущем году компания намерена сократить сеть еще на 12,5%, до 132 точек. И этом не единственный ретейлер категории фешен, сокращающий число магазинов.
«Российский фешен-ретейл в 2024-2026 годах переживает качественную трансформацию, сопровождающуюся убытками из-за всё более затратной аренды в торговых центрах, растущего обилия сравнительно дешевых азиатских брендов среднего-низкого качества, ценосбытового давления самих маркетплейсов. Офлайн-магазины закрываются, а брендовая выручка растет в основном за счет регулярного увеличения цен, а не потребительского спроса (тем более, что растут затраты на логистику и по импорту). Из-за этого компании вынуждены оптимизировать расходы, ускоренно переходя в онлайн», - пояснил Ульянов.
Относительно благополучная на общем фоне ситуация с офлайном у брендов среднего ценового сегмента, где высокий спрос.
«"Детский мир", "Спортмастер", Melon Fashion Group (Zarina, Befree) ныне активно перестраивают логистику под онлайн-продажи. В 2025–2026 годах были запланированы и частично уже осуществлены закрытия офлайн магазинов Yollo, Face Code, Cosareve, Button Blue, Concept Group. Относительно более благополучная ситуация с брендами средне ценового сегмента, так как такая продукция пользуется большим спросом. В этом сегменте доля офлайн-продаж пока примерно на уровне 50-60%», - отметил вице-президент Союзлегпрома.
В течение этого года может закрыться еще не менее десяти офлайн фешен-точек.
«Прогнозируется, что в 2026 году с рынка офлайн–сегмента могут уйти еще свыше десяти брендов. В реестре брендов, находящихся в процессе полной/частичной ликвидации или сворачивающих офлайн-присутствие, оказались российские Mollis, Urban Vibes, YOLLO, немецкий бренд Bugatti. Аналогичная судьба, как считают в профильном сообществе, может ожидать и российский бренд Orby», - рассказал собеседник НСН.
Уже сейчас из торговых центров уходят арендаторы, и там открывают развлекательные и общественные объекты, а в ближайшие годы «неудачные» ТЦ либо закроют, либо построят на их месте новые ЖК, рассказал ранее в беседе с НСН президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
