В Совфеде заявили об отсутствии у США шансов на «Северные потоки»

США не смогут получить контроль над газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2», поскольку Россия полностью управляет этими проектами и не обязана учитывать пожелания Вашингтона. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, пишет «Газета.Ru».

По его словам, заявления американской стороны о возможном контроле над трубопроводами не имеют практической основы.

В Германии подали новый иск к фигуранту дела о «Северных потоках»

Сенатор подчеркнул, что Россия остается суверенным государством и будет исходить из собственных интересов.

Джабаров также выразил сомнение в реализуемости подобных планов, отметив, что даже гипотетический контроль не имеет смысла без поставок газа, передает «Радиоточка НСН».

Фото: telegram.org
