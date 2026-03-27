В Совфеде заявили об отсутствии у США шансов на «Северные потоки»
США не смогут получить контроль над газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2», поскольку Россия полностью управляет этими проектами и не обязана учитывать пожелания Вашингтона. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, пишет «Газета.Ru».
По его словам, заявления американской стороны о возможном контроле над трубопроводами не имеют практической основы.
Сенатор подчеркнул, что Россия остается суверенным государством и будет исходить из собственных интересов.
Джабаров также выразил сомнение в реализуемости подобных планов, отметив, что даже гипотетический контроль не имеет смысла без поставок газа, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Совфеде заявили об отсутствии у США шансов на «Северные потоки»
- Экс-участника A’Studio задержали в Москве за пьяное вождение
- В Союзлегпроме предупредили о закрытии магазинов более 10 модных брендов
- СМИ: Конфликт на Ближнем Востоке угрожает поставкам лекарств в Европу
- «Не про творчество»: Почему от «Елок-13» не ждут «перерождения»
- Совбез предложил поддержать выход российских мессенджеров за рубеж
- Военэксперт Кнутов: Россия может жестко ответить на пуски БПЛА из Прибалтики
- СМИ: В Евросоюзе опасаются передачи секретных данных третьим странам
- Вокалистка «Пневмослона» выложила всю «правду» в новом альбоме
- Медведев заявил, что «Орешник» является очень важным видом оружия