СМИ: Конфликт на Ближнем Востоке угрожает поставкам лекарств в Европу
Военные действия на Ближнем Востоке могут привести к перебоям с поставками лекарств в Европу из-за сбоев в морской логистике. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на Шведское агентство по лекарственным средствам (MPA).
По данным агентства, продолжающийся конфликт с участием США, Израиля и Ирана уже создает риски для фармацевтической отрасли. Руководитель направления доступности лекарств Луиза Беседас отметила в разговоре с изданием, что ситуация может ухудшиться в ближайшее время.
Она пояснила, что эскалация может затронуть район Суэцкого канала, через который проходит значительная часть мировых грузоперевозок. Это способно вызвать дополнительные перебои в цепочках поставок сырья и готовой фармацевтической продукции.
Основатель консалтинговой компании CE Sweden Маттиас Бергстрём заявил Euractiv, что значительная доля лекарств доставляется в Швецию морем из-за более низкой стоимости таких перевозок. Однако, по его словам, часть судов уже избегает маршрута через Суэцкий канал по соображениям безопасности, передает «Радиоточка НСН».
