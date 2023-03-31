В Калужской области будут выпускать сыры пармезан и горгонзола

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своём Telegram-канале заявил, что на территории региона будут выпускать сыры пармезан и горгонзола.

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По его словам, производство по уникальной технологии будет организовано в Сухиничском районе, завод построит компания «Молоко», строительство планируется начать уже в мае текущего года.

«Это роботизированная молочная ферма на 3 000 коров и перерабатывающее предприятие. Планируется создать около 100 рабочих мест», - написал губернатор.

Шапша добавил, что проектом предусмотрено также строительство жилья для сотрудников, развитие промышленного и сельского туризма, и поручил областному правительству оказать полную поддержку.

Ранее уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников предложил создать на территории региона исправительный центр для женщин, сообщает НСН.

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ФОТО: flickr/tracy benjamin
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