В Калужской области будут выпускать сыры пармезан и горгонзола
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своём Telegram-канале заявил, что на территории региона будут выпускать сыры пармезан и горгонзола.
По его словам, производство по уникальной технологии будет организовано в Сухиничском районе, завод построит компания «Молоко», строительство планируется начать уже в мае текущего года.
«Это роботизированная молочная ферма на 3 000 коров и перерабатывающее предприятие. Планируется создать около 100 рабочих мест», - написал губернатор.
Шапша добавил, что проектом предусмотрено также строительство жилья для сотрудников, развитие промышленного и сельского туризма, и поручил областному правительству оказать полную поддержку.
Ранее уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников предложил создать на территории региона исправительный центр для женщин, сообщает НСН.
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