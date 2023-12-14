В Калуге на бывшем заводе Volvo запустили производство грузовиков

Глава региона добавил, что 2023 год стал «переломным в перезапуске автопроизводителей региона».

В данный момент в сборке находится 18 единиц техники. До конца года будет запущено в производство 50 машин. Планируется, что в следующем году предприятие будет производить по 12 крупнотоннажных грузовиков повышенной проходимости в день.

В октябре 2023 года губернатор Шапша сообщил о смене собственника на заводе, вместо Volvo Group им стала группа компаний «Промышленные инвестиции».

Цены на автомобили в России пока не способны приблизиться к удовлетворительным для покупателей, заявил НСН вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.



