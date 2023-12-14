В Калуге на бывшем заводе Volvo запустили производство грузовиков

Производство грузовых автомобилей запущено на бывшем заводе Volvo в Калуге. В 2024 году АО «АМО» (входит в группу компаний «Промышленные инвестиции») планирует выпустить 2 тысячи отечественных грузовиков линейки Next, сообщает ТАСС.

В ходе церемонии перезапуска автопредприятия губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что предприятие готово выйти на полные мощности, включая в работу весь производственный цикл.

«АвтоВАЗ» в 2024 году планирует увеличить выпуск автомобилей до 500 тысяч штук

Глава региона добавил, что 2023 год стал «переломным в перезапуске автопроизводителей региона».

В данный момент в сборке находится 18 единиц техники. До конца года будет запущено в производство 50 машин. Планируется, что в следующем году предприятие будет производить по 12 крупнотоннажных грузовиков повышенной проходимости в день.

В октябре 2023 года губернатор Шапша сообщил о смене собственника на заводе, вместо Volvo Group им стала группа компаний «Промышленные инвестиции».

Цены на автомобили в России пока не способны приблизиться к удовлетворительным для покупателей, заявил НСН вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:Калужская ОбластьПроизводствоАвтомобили

Горячие новости

Все новости

партнеры