«Продать новое, купить старое»: Автодилеры надеются на конкуренцию в 2024 году
Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр заявил НСН, что в 2024 году в России падение спроса на автомобили замедлится.
Цены на автомобили в России пока не способны приблизиться к удовлетворительным для покупателей, заявил НСН вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.
Ранее стало известно, что запас нераспроданных китайских автомобилей у российских дилеров достиг 175 тысяч машин, сообщает РБК со ссылкой на «Автостат». Однако переизбыток предложения вряд ли приведет к существенному снижению цен, отметили дилеры. Ян Хайцеэр выразил надежду на то, что в следующем году на автомобильном рынке появится конкуренция.
«Падение спроса произошло на автомобили всех марок и брендов, потому что у нас ситуация, когда чтобы купить что-то старое, надо сначала продать что-то новое. У нас и продажи новых китайский автомобилей хромают, и параллельный импорт… Думаю, что в 2024 году падение затормозится, мы останемся примерно в таких же цифрах. Возможно, что появится новый элемент конкуренции, которую мы так ожидаем. В любом случае машины не будут стоить столько, сколько бы нам хотелось. «Автоваз» может увеличить свою долю на рынке, тем более, что у него появляется новый современный автомобиль. Посмотрим, сколько он будет стоить», - сказал собеседник НСН.
Ранее Хайцеэр заявил НСН, что на подорожание ремонта автомобилей повлияли цены на сами автомобили, изменение логистики, рост цен на ГСМ и страховки — как ОСАГО, так и КАСКО.
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