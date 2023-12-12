«Продать новое, купить старое»: Автодилеры надеются на конкуренцию в 2024 году

Ранее стало известно, что запас нераспроданных китайских автомобилей у российских дилеров достиг 175 тысяч машин, сообщает РБК со ссылкой на «Автостат». Однако переизбыток предложения вряд ли приведет к существенному снижению цен, отметили дилеры. Ян Хайцеэр выразил надежду на то, что в следующем году на автомобильном рынке появится конкуренция.



«Падение спроса произошло на автомобили всех марок и брендов, потому что у нас ситуация, когда чтобы купить что-то старое, надо сначала продать что-то новое. У нас и продажи новых китайский автомобилей хромают, и параллельный импорт… Думаю, что в 2024 году падение затормозится, мы останемся примерно в таких же цифрах. Возможно, что появится новый элемент конкуренции, которую мы так ожидаем. В любом случае машины не будут стоить столько, сколько бы нам хотелось. «Автоваз» может увеличить свою долю на рынке, тем более, что у него появляется новый современный автомобиль. Посмотрим, сколько он будет стоить», - сказал собеседник НСН.

Ранее Хайцеэр заявил НСН, что на подорожание ремонта автомобилей повлияли цены на сами автомобили, изменение логистики, рост цен на ГСМ и страховки — как ОСАГО, так и КАСКО.

