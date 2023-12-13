«АвтоВАЗ» в 2024 году планирует увеличить выпуск автомобилей до 500 тысяч штук

Он отметил, что производственный план в 2023 году был порядка 400 тысяч автомобилей. По словам Соколова, в 2024 году планируется увеличить объем производства более чем на четверть. Кроме того, президент «АвтоВАЗа» подчеркнул, что компания уверенно идет вперед, разрабатывая новую продукцию, в том числе «Лада Аура».

Ранее «АвтоВАЗ» возобновил производство автомобиля Lada Vesta серебристого цвета «платина» и моделей Granta и Niva Legend в темно-сером цвете «борнео», передает «Радиоточка НСН».

