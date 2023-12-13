«АвтоВАЗ» в 2024 году планирует увеличить выпуск автомобилей до 500 тысяч штук
АО «АвтоВАЗ» в следующем году планирует увеличить выпуск автомобилей до 500 тысяч штук. Такое заявление сделал президент АО Максим Соколов.
Он отметил, что производственный план в 2023 году был порядка 400 тысяч автомобилей. По словам Соколова, в 2024 году планируется увеличить объем производства более чем на четверть. Кроме того, президент «АвтоВАЗа» подчеркнул, что компания уверенно идет вперед, разрабатывая новую продукцию, в том числе «Лада Аура».
Ранее «АвтоВАЗ» возобновил производство автомобиля Lada Vesta серебристого цвета «платина» и моделей Granta и Niva Legend в темно-сером цвете «борнео», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Акунин в беседе с пранкерами заявил, что не имеет претензий к ВСУ за удары по Крыму
- Минсельхоз: Цены на яйца стабилизируются в ближайший месяц благодаря импорту
- Умер гендиректор Российской национальной библиотеки Гронский
- Умер сценарист «Бандитского Петербурга» Андрей Константинов
- Совет Федерации одобрил закон об ограничении использования телефонов в школах
- Зал, где Путин даст пресс-конференцию, вместит до 600 человек
- «Россия» будет выполнять рейсы в Краснодар в случае открытия аэропорта
- Лавров: Из 120 тысяч электронных виз половина приходится на Китай
- В Москве перевели на карантин по гриппу и ОРВИ около 1% классов
- «АвтоВАЗ» в 2024 году планирует увеличить выпуск автомобилей до 500 тысяч штук
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru