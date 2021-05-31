«В качестве исключения». Вице-премьер потребовал от металлургов 100 млрд рублей

По его словам, такие ситуации случаются, потому что у правительства нет четкой и эффективной стратегии борьбы с проявлениями монополии.

«Правительство обязано заниматься мониторингом спроса и предложения на любой товар. Если оно видит, что где-то спрос резко превышает предложение или наоборот, оно должно вмешиваться. С самого начала реформ казалось, что свободные цены стали все решать, а свободные цены, если они никак не контролируются, и за ними нет наблюдения, могут скатываться к монополистической практике. Наша экономика не очень большая, поэтому любое изменение в спросе и предложении сразу вызывает новые изменения, именно потому, что экономика все более примитивной становилась последние 30 лет и здесь много разных специфических проблем, которые свойственны только нашей стране», - объяснил экономист.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стоит искать виновных в получении сверхприбылей металлургов в 2020 году. По его словам, правительство РФ занимается этим вопросом вместе с участниками бизнеса.

