«В качестве исключения». Вице-премьер потребовал от металлургов 100 млрд рублей
Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг считает, что государство запуталось в собственных монополиях.
Вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть бюджету 100 миллиардов рублей. По его словам, сверхдоходы были получены из-за высоких цен на продукцию, поставляемую в рамках финансируемых государством проектов. Он добавил, что власти готовы рассмотреть изменение налогообложения металлургической отрасли. Такая мера возможна в качестве исключения, заявил научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Как регулярная мера это не имеет особых оснований, вообще-то это экзотика, но бывают такие истории, когда в результате монополистической ситуации или по какой-то другой причине получают преимущества те, кто продают товары. И это, конечно, показывает неспособность государства справиться с этой проблемой», - отметил Гринберг.
По его словам, такие ситуации случаются, потому что у правительства нет четкой и эффективной стратегии борьбы с проявлениями монополии.
«Правительство обязано заниматься мониторингом спроса и предложения на любой товар. Если оно видит, что где-то спрос резко превышает предложение или наоборот, оно должно вмешиваться. С самого начала реформ казалось, что свободные цены стали все решать, а свободные цены, если они никак не контролируются, и за ними нет наблюдения, могут скатываться к монополистической практике. Наша экономика не очень большая, поэтому любое изменение в спросе и предложении сразу вызывает новые изменения, именно потому, что экономика все более примитивной становилась последние 30 лет и здесь много разных специфических проблем, которые свойственны только нашей стране», - объяснил экономист.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стоит искать виновных в получении сверхприбылей металлургов в 2020 году. По его словам, правительство РФ занимается этим вопросом вместе с участниками бизнеса.
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