Песков заявил, что Путин знает о сверхприбылях металлургов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стоит искать виновных в получении сверхприбылей металлургов в 2020 году, сообщает ТАСС.

По его словам, это экономическая жизнь, в которой «бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги», но в случае возникновения какой-либо диспропорции, «государство её выравнивает».

Представитель Кремля добавил, что Владимир Путин знает о ситуации, очень высоких ценах и дополнительных прибылях металлургов, а также о том, что «правительство РФ занимается этим вопросом вместе с участниками бизнеса».

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что металлурги «нахлобучили» бюджет в части госкапвложений и гособоронзаказа, сообщает RT. По его словам, они должны вернуть бюджету 100 млрд рублей сверхдоходов.

