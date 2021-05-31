Песков заявил, что Путин знает о сверхприбылях металлургов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стоит искать виновных в получении сверхприбылей металлургов в 2020 году, сообщает ТАСС.
По его словам, это экономическая жизнь, в которой «бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги», но в случае возникновения какой-либо диспропорции, «государство её выравнивает».
Представитель Кремля добавил, что Владимир Путин знает о ситуации, очень высоких ценах и дополнительных прибылях металлургов, а также о том, что «правительство РФ занимается этим вопросом вместе с участниками бизнеса».
Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что металлурги «нахлобучили» бюджет в части госкапвложений и гособоронзаказа, сообщает RT. По его словам, они должны вернуть бюджету 100 млрд рублей сверхдоходов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+8 475 / сут.
Умерли
122 тыс.+339 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+6 715 / сут.
- Правительство дополнительно выделит 800 млн рублей на ледовую арену в Новосибирске
- Случайно застреливший юношу полицейский арестован в Новосибирске
- Определился победитель первого этапа регат Tenzor Cup by PROyachting 2021
- Песков отказался комментировать инцидент со стрельбой в Екатеринбурге
- Песков заявил, что Путин знает о сверхприбылях металлургов
- Глава Башкирии назвал преступлением кривую разметку на дорогах
- В ДТП на Алтае погибли пять человек
- В Германии заявили о существовании военного альянса России и Китая
- Песков заявил, что Путин примет участие в запуске завода Aurus
- Песков: решения о том, что Путин возглавит список ЕР на выборах, не принималось
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru