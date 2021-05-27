Забиться в норку не получится. Металлургам указали на цены

Резкий рост цен на целый ряд товаров, в том числе на стройматериалы, стал в четверг объектом внимания представителей законодательной и исполнительной власти. Тема, в частности, обсуждалась в Госдуме на совместном заседании парламентских комитетов с участием руководства Центробанка. Представители последнего выступили с успокоительными заявлениями. Так, зампред Банка России Алексей Заботкин заверил депутатов, что рост цен носит временный характер и прекратится по мере возвращения экономики к устойчивому равновесию.

«Говорить о гиперинфляции - это некоторое преувеличение», - сказал зампред ЦБ, хотя и признал, что на некоторые товары цены сильно выросли, в том числе на ряд стройматериалов – «на десятки процентов».

Фактор роста цен на стройматериалы уже отразился в увеличении цен на жилье, - признала, в свою очередь, глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она также обратила внимание на инфляционные ожидания, которые остаются на повышенном уровне и раскручивают инфляцию:

«Люди ожидают, что рост цен будет дальше продолжаться, стараются приблизить покупки, а если производство не успевает, это опять перекладывается в цены, цены растут, люди еще больший рост цен ожидают. Вот так раскручивается инфляционная спираль», - пояснила Набиуллина.

Особое беспокойство властей вызывает ситуация в металлургии. По данным Минпромторга, цены на металлопрокат выросли более чем на 80-90%, при этом рост стоимости железорудного сырья «оказался самым минимальным». Рост цен на металлопродукцию уже привел к «вибрациям» в зависимых отраслях, - следует из слов замглавы ведомства Виктора Евтухова:

«Это не только стройка. Автопром, судостроение, авиация, ТЭК, который сейчас тоже начал «вибрировать», - заявил замминистра на международном металлургическом саммите «Русская сталь: стратегия роста».

И объявил о мерах воздействия.

Мыслительные способности руководителей металлургических предприятий по сдерживанию цен решено для начала стимулировать экспортными пошлинами - 20-30% на весь ассортимент.

«Решения все равно приниматься будут. Но предлагаю подумать, что можно предложить сегодня государству для того, чтобы сделать цены на внутреннем рынке приемлемыми и оторвать от цен внешних», - сказал замглавы Минпромторга, заметив, что рост мировых цен еще не означает, что так же увеличиваются издержки российских производителей.

Помимо пошлин, предлагаются также отмена возврата НДС при экспорте металлопродукции, увеличение ставки налога на прибыль – пока только для обсуждения в отрасли.

«Предлагаю пообсуждать. Забиться к себе в норку и ни на что не обращать внимания - не получится, это 100%», - предупредил металлургов замминистра.

Кстати, про «норку» в контексте роста цен на стройматериалы: вольер для собаки теперь стоит дороже самой собаки.

